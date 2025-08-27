Френски пенсионер си построи Айфелова кула в двора

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Френски пенсионер сбъдна мечтата си като направи реплика на символа на Париж – Айфеловата кула. По професия Жан Клод Фаслер изгражда метални конструкции.

След като се пенсионира посвещава цели 8 години, за да създаде умален модел на Айфеловата кула в двора си. Репликата е точно копие на оригинала, тъй като са спазени чертежите на Густав Айфел. Разликата е във височината – 31 метра или 10 пъти по-ниска от оригинала.

За да бъде сглобена се е наложило пенсионерът да използва помощта на кран. Покрита е с традиционния цвят – венецианско червено, разказва бТВ.

