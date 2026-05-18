Френски съд може да поиска заповед за арест на Илон Мъск

Снимка Пиксабей

Очертават се проблеми за най-богатия човек в света.

Френски съд може да поиска заповед за арест на американския милиардер Илон Мъск. Това заявява парижката прокурорка Лор Беко.

По думите ѝ това ще стане в рамките на разследването относно социалната мрежа X, която е обвинена в разпространение на незаконни материали, поради което в различни европейски страни се говори за нейната забрана. Беко счита, че заповедта може да бъде поискана, ако собственикът на X, Илон Мъск, игнорира призовките за явяване в съда.

"Ако в крайна сметка, след приключване на разследването, разследващите съдии бъдат убедени, че елементите на подозрението се превръщат в достатъчно обосновани обвинения, за да може Илон Мъск да бъде призован в наказателен съд, и ако той не отговаря на призовките, единственият начин да се гарантира явяването му в съда е заповед за арест в съответствие със закона“, заявява тя.

Прокурорката отбелязва, че разследването по отношение на X продължава и в момента се води от трима разследващи съдии. Тя също така признава, че нейната служба все още не е получила отговор от Министерството на правосъдието на САЩ на запитването по този случай, но подчерта, че по други разследвания сътрудничеството с американската правосъдна система остава ефективно.

През февруари прокуратурата в Париж съобщи за претърсвания в офисите на X във Франция, проведени съвместно с Европол и отдела за борба с киберпрестъпността на френската жандармерия. Разследването е свързано с друго срещу социалната мрежа през януари 2025 г. след жалби за работата на нейните алгоритми.

Разследването засягаше и вградения чатбот Grok — поради публикуването на материали, свързани с отричане на Холокоста, както и създадени от ИИ изображения със сексуален характер.

Парижката прокуратура призова Илон Мъск и бившия генерален директор на социалната мрежа Линда Якарино на разпит, насрочен за 20 април. След като собственикът на платформата не се яви, на 7 май прокуратурата започна предварително разследване срещу него, пише btvnovinite.bg.

