Френските депутати приеха исторически законопроект за евтаназията

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Френските депутати приеха законопроект, който ще въведе законово право на евтаназия за възрастни с нелечими заболявания, с което бе сложен край на интензивен етичен и политически дебат в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БНТ.

Законът ще позволи, при спазването на строги условия, на лице, което поиска това, да получи смъртоносно вещество. Веществото може да бъде прието самостоятелно или, ако лицето е физически неспособно да го направи, да му бъде дадено от лекар или медицинска сестра.

Достъпът до правото на евтаназия ще бъде ограничен за възрастни, които са френски граждани или законни жители на Франция и които страдат от сериозно и нелечимо заболяване, застрашаващо живота им, и стигнало до напреднал или терминален стадий, изпитват постоянни физически или психологически страдания, свързани с това състояние, и са способни да направят свободен и информиран избор, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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