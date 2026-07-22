Френският парламент забрани използване на социални мрежи на лица под 15 г.

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Френският парламент одобри днес окончателно забрана за използване на социални мрежи на лица под 15 години.

Сенатът и Националното събрание приеха текста със значително мнозинство. Президентът Еманюел Макрон е лично ангажиран с реформата, която иска да превърне в знакова мярка в края на мандата си. Санкции за родители и ученици не са предвидени.

Интернет платформите трябва да създадат система за проверка на възрастта. Промяната трябва да влезе в сила от 1 септември за нови акаунти, а за съществуващи ще се прилага след изтичането на срок от четири месеца или от началото на следващата година.

Редактор "Екип на Петел",

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