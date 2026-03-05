Френският президент Еманюел Макрон: Хизбула незабавно трябва да прекрати атаките си срещу Израел

Кадър Youtube

Хизбула незабавно трябва да прекрати атаките си срещу Израел и отвъд него. Тази стратегия за ескалация е голяма грешка, която застрашава целия регион. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в платформата Х след разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, президента на Ливанската република Жозеф Аун и министър-председателя Науаф Салам.



Макрон призова израелския премиер да запази териториалната цялост на Ливан и да се въздържа от сухопътна офанзива, допълва Фокус.



"Франция, заедно със своите партньори, ще продължи да подкрепя усилията на ливанските въоръжени сили, за да могат те напълно да поемат своите мисии за суверенитет и да сложат край на заплахата, представлявана от Хизбула", допълни той.



Френският президент поясни, че ще предприеме незабавни действия за подкрепа на разселеното ливанско население. "Нашата солидарност с ливанския народ и ангажиментът ни към регионалната стабилност остават в основата на нашата работа", каза още той.

