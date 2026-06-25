Френското посолство в Каракас с щети след земетресението във Венецуела

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Френското посолство в Каракас понесе материални щети при земетресението във Венецуела, заяви днес Министерството на външните работи в Париж. Оттам уточниха, че всички служители на мисията са невредими, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Понастоящем не разполагаме с информация за пострадали французи", посочи Външното министерство и добави, че посолството и Министерството са мобилизирали усилията си, за да се свържат с представителите на френската общност във Венецуела и да им окажат съдействие.

По данни на френската дипломация във Венецуела пребивават около 2000 французи.

Земетресението с магнитуд 7,5, което разлюля Венецуела, е най-силното за последните около сто години, сочат данните на Геоложкия институт на САЩ.

Институтът е документирал на 29 октомври 1900 година земетресение край бреговете на Венецуела с магнитуд 7,7.

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