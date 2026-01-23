Френското правителство оцеля при гласуването на втория вот на недоверие срещу бюджета за 2026 г.

Пиксабей

Френското правителство оцеля при гласуването на втория вот на недоверие днес, предаде Ройтерс.

Двата вота бяха внесени заради решението на правителството да прокара частта за приходите от бюджета за 2026 г., без да даде последната дума на Националното събрание - долната камара на френския парламент.

Вторият вот беше внесен от крайнодясната партия "Национален сбор" и беше подкрепен от 142 депутати при необходима поддръжка от 288 гласа.

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина.

Очаква се министър-председателят Себастиен Льокорню да задейства член 49.3 от френската конституция, с който да наложи приемането на частта за разходите от бюджета, което вероятно ще предизвика внасянето на други вотове на недоверие, предаде БТА.

