Френското правителство оцеля след вот на недоверие

снимка: Пиксабей

Правителството на френския премиер Себастиен Лекорню оцеля след вот на недоверие, след като прокара закона за бюджета в парламента, проправяйки пътя за окончателното му приемане.

Лекорню използва конституционното си право да наложи закона за разходите, за да сложи край на месеците на застой по отношение на правителствените разходи, припомня БНТ.

Това предизвика две предложения. Първото от крайната левица беше отхвърлено тази вечер, а второто от крайната десница също се очаква да бъде отхвърлено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!