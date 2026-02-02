реклама

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

02.02.2026 / 22:30 0

снимка: Пиксабей

Правителството на френския премиер Себастиен Лекорню оцеля след вот на недоверие, след като прокара закона за бюджета в парламента, проправяйки пътя за окончателното му приемане.

Лекорню използва конституционното си право да наложи закона за разходите, за да сложи край на месеците на застой по отношение на правителствените разходи, припомня БНТ. 

Това предизвика две предложения. Първото от крайната левица беше отхвърлено тази вечер, а второто от крайната десница също се очаква да бъде отхвърлено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама