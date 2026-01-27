Френското правителство оцеля след вот на недоверие относно разходната част на бюджета

снимка: Пиксабей

Френското правителство оцеля след два вот на недоверие заради решението си да прокара разходната част на бюджета за 2026 г., без да даде на Народното събрание последната дума, предаде Ройтерс.

Общо 267 депутати гласуваха в подкрепа на вот на недоверие, внесен от крайнолявата „Непокорена Франция“ заедно със Зелените и комунистите, като за свалянето на правителството бяха необходими 289 гласа. Само 140 законодатели подкрепиха втория вот на недоверие, внесен от крайната десница, допълва БТА.

Миналата седмица правителството оцеля и след два вот на недоверие относно разходната част на законопроекта.

Пълният законопроект за бюджета за 2026 г. сега отива в Сената (горната камара на парламента) и след това ще трябва да се върне отново в Националното събрание (долната камара).

Очаква се след това премиерът Себастиен Льокорню отново да се позове на член 49.3 от Конституцията, за да прокара пълния бюджет за 2026 г., което вероятно ще предизвика нови вотове на недоверие.

Правителството на президента Еманюел Макрон е принудено да заобикаля парламента, след като месеци на преговори не успяха да доведат до приемане на законопроект за намаляване на дефицита, който би трябвало да бъде приет от долната камара, където никоя партия няма мнозинство.

Според Льокорню бюджетният дефицит няма да надвишава 5% от националния брутен вътрешен продукт, което е по-малко от дефицита от 5,4%, наблюдаван през 2025 г., но все пак е доста над тавана от 3% на Европейския съюз.

Правителството очаква целият бюджет да бъде окончателно приет през първата половина на февруари.

