реклама

Фритюрник е причината за големия пожар в заведение в Слънчев бряг

04.06.2026 / 09:55 0

кадър: Ютуб

Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в к.к. "Слънчев бряг" от 3 юни, съобщават от полицията в Бургас. 

Огънят бързо е обхванал освен ресторанта и спални помещения, ползвани от персонала. 

Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила на РСПБЗН - Несебър.

Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи, предава БНР.

Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник.

По случая в Районно управление - Несебър е образувано досъдебно производство.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама