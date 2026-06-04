Фритюрник е причината за големия пожар в заведение в Слънчев бряг

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Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в к.к. "Слънчев бряг" от 3 юни, съобщават от полицията в Бургас.

Огънят бързо е обхванал освен ресторанта и спални помещения, ползвани от персонала.

Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила на РСПБЗН - Несебър.

Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи, предава БНР.

Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник.

По случая в Районно управление - Несебър е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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