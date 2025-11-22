Фризьор: Клиентите като дойдат да паркират, половин час търсят къде да спрат

Кадър Фб

Недоволство за цените на паркиране в синя и зелена зона и от бизнеса в столицата.

От различните браншове са категорични, че промените правят невъзможен достъпа на клиенти до различни обекти.

От друга страна улиците в центъра на София не могат да поемат броя автомобили, които следва да бъдат паркирани в пиковите часове на делничните дни.

"Никак не е лесно, защото клиентите като дойдат да паркират, половин час търсят къде да спрат. Всичко е заето", посочи собственикът на фризьорски салон Муди Ибрахим.

"Улиците са пълни със служебни абонаменти и клиентите се оплакват, че няма къде да спрат. Има два паркинга, и двата са пълни", допълни той.

Протестиращи жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха с жива верига кръстовището на моста "Чавдар"

Гражданите настояха за среща с кмета на район "Подуене", за да потърсят обяснение за разширената платена зона, която обхваща района.

