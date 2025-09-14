Фронтът нахлу в България от Северозапад

Пиксабей

"Фронтът Наближава!!!", съобщи Метео България.

В крайните северозападни вече се развиват купесто-дъждовни облаци, от които локално и вали (снимка 1), но основните процеси по смущението ще са тепърва – късно тази вечер и през нощта из Западна и Централна България (карти 2-14)

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна, а утре до обяд и над Централна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има валежи и гръмотевици.

По-интензивни ще са явленията в планинските райони, има условия и за градушки. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са между 12° и 17°, в София - около 12°. Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°.

Сутринта над масивите от Западна България, а до обяд и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

