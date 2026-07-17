Fuelo: Дизелът поскъпва, бензинът поевтиня

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Цените на горивата у нас отново се раздвижиха на фона на напрежението около петролните пазари и военните действия в Близкия изток. Движението на бензиностанциите следва с известно изпреварване промените в котировките на суровия петрол и новините от региона.

След близо месец на относителна стабилност дизелът в България започна осезаемо да поскъпва през последните дни. По данни на специализираната платформа Fuelo средната цена на горивото вчера е достигнала 1,59 евро за литър, като на някои бензиностанции вече надхвърля 1,60 евро, пише Блиц.

За сравнение, на 1 юли дизелът се е продавал средно за 1,49 евро за литър, а месец по-рано – на 16 юни – цената му е била 1,59 евро. В началото на пролетта обаче горивото е било значително по-скъпо – на 16 май дизелът е струвал 1,75 евро за литър, а месец по-рано – на 16 април – 1,79 евро.

При най-масовия бензин А-95 ситуацията е различна. Вчера средната му цена е била 1,48 евро за литър. Месец по-рано бензинът е струвал 1,53 евро, а на 16 май също е бил на това ниво. На 16 април цената му е била 1,50 евро за литър.

Цените на петрола се понижиха в четвъртък, след като инвеститорите реализираха печалби и оцениха рисковете от новата вълна американски удари срещу ирански военни обекти. Това съобщи Reuters.

Военните действия засилиха опасенията за възможно разрастване на конфликта и за евентуални нарушения на доставките на петрол през стратегическия Ормузки проток.

След като по-рано в сесията поскъпна с близо един долар, сортът Brent поевтиня с 24 цента (0,28%) до 84,95 долара за барел. Американският лек суров петрол се понижи с 15 цента (0,19%) до 79,45 долара за барел.

Въпреки последното покачване България продължава да е сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с най-ниски цени на горивата на дребно.

Шофьорите, които планират пътуване към Гърция, могат да усетят значителна разлика при зареждането. В южната ни съседка литър бензин А-95 струва около 1,98 евро, а дизелът – 1,86 евро.

На обратния полюс е Турция, където цените са по-ниски – бензинът е около 1,12 евро за литър, а дизелът – 1,21 евро.

Сред най-скъпите пазари в Европа са Нидерландия и Дания. В Нидерландия бензинът достига около 2,44 евро за литър, а дизелът – 2,30 евро. В Дания цената на бензина е около 2,27 евро, като приблизително толкова струва и дизелът.

Редактор "Екип на Петел",

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