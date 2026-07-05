Фуниевиден облак над Шумен
05.07.2026 / 15:46 0
Пиксабей
Фуниевиден облак стресна хората в Шумен.
Близо е било да се превърне в торнадо, посочват синоптиците любители от Метео Балканс.
Няма поводи за притеснение това е Фуниеобразен облак, уточняват те.
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