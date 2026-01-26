Фурор пред БНБ за първата колекционерска българска евромонета за 144 евро

Булфото

Сребърната колекционерска монета е на тема „125 години електрически трамвай в България“ и се продава на цена при пускане в обращение от 144 евро

Граждани се редят на опашка пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) за първата българска колекционерска евромонета, която е в продажба от днес, информира БТА.

Сребърната колекционерска монета е на тема „125 години електрически трамвай в България“, като се продава на цена при пускане в обращение от 144 евро (281,64 лева). Монетата е с тираж 5000 броя и с номинал от 10 евро.

Към 9:20 часа сутринта в списъка на чакащите, които желаят да закупят колекционерската монета, има над 160 души.

„Тук съм, защото това е първата колекционерска евромонета, въпреки че не съм колекционер“, каза Георги Златарски, който е един от чакащите пред сградата на БНБ, изразявайки изненада от високия интерес към монетата.

Емитирането на колекционерски евромонети от БНБ е в резултат на членството на България в еврозоната. От 1 януари тази година централната банка преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в левове. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение, както и да се различават съществено от разменните монети по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

През настоящата 2026 година БНБ ще емитира още четири колекционерски монети, както и една възпоменателна монета с номинал 2 евро, става известно от Монетната програма на централната банка.

Колекционерската монета на тема „125 години електрически трамвай в България“ ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 26 януари 2026 година новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък

