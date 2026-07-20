Футболът има нов крал: Испания вдигна титлата на Мондиал 2026

Кадри БНТ

Испания е новият световен шампион. „Ла Роха“ спечели Мондиал 2026 в епична битка на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, надделявайки с 1:0 над Аржентина.

Победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-ата минута. В продълженията на мача „гаучосите“ играеха с човек по-малко заради червен картон на Енцо Фернандес.

Отборът на Луис де ла Фуенте беше по-добрият през всичките 120 минути на мача – те владееха повече топката и имаха повече положения, докато вече бившите световни шампиони играеха много дефанзивно и разчитаха само и единствено на своя вратар Емилиано Мартинес, предава Нова телевизия.

Американският президент Доналд Тръмп връчи титлата на новия световен шампион по футбол Испания. Преди това той даде и сребърните медали на аржентинските футболисти, посочва БТА.

Полузащитникът на Испания Родри бе избран за "Най-добър футболист" на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на "Ла Фурия" бе логичният избор за носител на "Златната топка" на Мондиал 2026.

Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите две индивидуални награди.

Унай Симон получи приза за "Най-добър вратар", след като запази "суха мрежа" в седем от осемте мача на световното първенство и допусна само един гол в хода на целия турнир.

Централният защитник Пау Кубарси взе наградата за "Най-проспериращ млад играч" на световното първенство.

Редактор "Екип на Петел",

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