Футболен съдия, който трябваше да свири на Мондиала, почина на едва 38 години

Футболният съдия Роб Диперинк е починал на едва 38-годишна възраст, съобщиха от Нидерландската футболна асоциация, откъдето изказаха своите съболезнования към близките и роднините на рефера, пише Dsport.

Причината за смъртта на Диперинк все още не е оповестена.

Диперник почина само седмици, след като бе отстранен от Световното първенство, вследствие на ареста си за сексуално посегателство срещу тийнейджър във Великобритания.

В крайна сметка делото срещу съдията беше прекратено, но ФИФА потвърди, че Диперинк е бил изваден от списъка със съдии за Мондиал 2026.

Покойният Диперинк тогава заяви, че е много тъжен, че е бил несправедливо обвинен и че е разочарован, че е пропуснал турнира.

Редактор "Екип на Петел",

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