Футболен турнир за ветерани във Варна в памет на Живко Господинов и Стефан Найденов

снимка: Община Варна

На 30 август /събота/, от 16.30 ч., на стадион „Локомотив“ във Варна ще се проведе четвъртото издание на футболния турнир за ветерани в памет на легендите Живко Господинов и Стефан Найденов, съобщиха от общинската администрация.

Двамата са едни от най-великите футболисти в клубната история на Спартак и българския футбол през 80-те години на миналия век. Господинов е рекордьор по участия в националния отбор за клуба и участник на СП в Мексико през 1986 г., а Найденов е номер едно по отбелязани голове в елита.

Организатори на събитието са бившите играчи на „соколите“ Пламен Казаков и Антон Вълчанов със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Зоналния съвет на БФС – Варна.

В надпреварата, която ще се проведе на терен „Живко Господинов“, ще се включат ветераните на Спартак, Черно море и Суворово, а четвъртия участник все още се уточнява. Те ще играят в две полувремена по 20 минути, като победителите в полуфиналите ще спорят за първото място, а загубилите за третата позиция.

