Футболен уикенд за таланти и аматьори предстои във Варна

Снимка Община Варна

Този уикенд на 18 и 19 юли, Варна ще бъде домакин на 3х3 Футбол България – турнир за млади таланти и аматьори, който ще предложи атрактивна и динамична игра с много емоции и красиви голове.

Събитието се организира със съдействието на Община Варна и ще се проведе на площадката под Пантеона в Морската градина. В срещите по мини футбол ще участват по трима играчи в отбор разделени във възрастови групи.

ПРОГРАМА

18.07 /събота/

09:00 ч. – деца до 10 години

18:00 ч. – Мъже 18+

19.07 /неделя/

09:00 ч. – деца 10–13 години

18:00 ч. – Юноши 13–16 години

Телефон за контакт – 0894/535 588

Извън терена е организиран истински празник, така че футболното шоу да не свърши с последния съдийски сигнал! По време на турнира ще бъдат излъчени мача за третото място и големия финал на Световното първенство по футбол, за да могат варненци и гостите на морската столица, да изживеят заедно най-емоционалните мигове от световния футбол!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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