Футболист бе спрян за Мондиала от баща си

Стопкадър Ютуб, ED-Football

Нещо невиждано се случи преди Световното по футбол.

Един от най-големите таланти на тунизийския футбол - Луи Бен Фархат, няма да играе на Световното в САЩ, Канада и Мексико (oт 11 юни до 19 юли). Причината е смайваща - баща му го е "наказал" и не му позволява да отиде на Мондиала.

Отсъствието му беше най-голямата изненада в състава на селекционера на Тунис Сабри Ламуши. На последвалата пресконференция, след като специалистът обяви списъка си, един от първите въпроси към него беше именно за отсъствието на Бен Фархат. Отговорът беше наистина изненадващ: „Получих обаждане от баща му тази сутрин и той ми каза, че е твърде рано да го викам и отказа да играе на световното първенство. Малко след това се обадих на Луи, но той не отговори. Това е неуважително".

Източници, близки до играча, посочват, че Бен Фархат и семейството му се опасяват, че слабото му представяне на Световното може да намали пазарната му стойност и да му затвори вратите към по-големите клубове. От друга страна, тунизийското мнение е, че нападателят, роден в Германия, може би чака бъдеща повиквателна за Бундестима, пише Блиц.

Футболният бум на Бен Фархат е очевиден от месеци. Той е само на 19 години и е звезда на Карлсруе във Втора Бундеслига. В началото на март германската преса информира, че той е един от играчите, наблюдавани от Байерн.

