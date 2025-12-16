Футболист е с пукнато ребро и пробит дроб след сблъсък на мач от английската Висша лига

Пиксабей

Един от най-важните играчи в отбора на "Нюкасъл" - Дан Бърн, ще отсъства от терените за неопределено време, съобщават медиите в Англия, предаде "Фокус".

33-годишният национал на "Трите лъва" получи тежка контузия във вечното дерби срещу "Съндърланд" от 16-и кръг на Висшата лига. Бърн бе ударен тежко от Норди Мукиеле и напусна принудително в края на първата част.

След направените днес тестове е установено, че Бърн има пукнато ребро и пробит дроб, а според наставника на "свраките" Еди Хау, бранителят е дишал много трудно на почивката. Бърн е прекарал изминалата нощ в болница, но днес е изписан.

