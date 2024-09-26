Футболист преби момче на мач край Казанлък

Пиксабей

Побой е възникнал при футболен мач в казанлъшкото село Овощник вчера, съобщават от ОД на МВР в Стара Загора. След посещение на място, полицейски служители са установили, че 19-годишен футболист нанесъл удари на 15-годишен футболист.

Сигнал е получен около 18:33 часа. Пострадалото момче е получило различни наранявания, оказана му е медицинска помощ и е освободено.

19-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство.

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