Футболистът на Арсенал Месут Йозил финансирал животоспасяващите операции на 219 деца

Полузащитникът на Арсенал Месут Йозил е финансирал 219 животоспасяващи операции на деца по целия свят. 31-годишният футболист не смята да спира дотук и ще продължи с благотворителната дейност и през новата година, съобщава "Гонг".

"219 операции вече са извършени, но предстоят още много. Както със съпругата ми обявихме по време на сватбата ни през юни 2019-а, ще покрием разходите на още 1000 животоспасяващи операции на деца по целия свят”, сподели футболистът на Арсенал.

Благодаря на всеки гост на сватбата ни, фен или последовател, които дариха за този проект и специални благодарности на изключителните медицински екипи, които участват. Това е само началото! Гледаме към 2020 година и да помогнем на стотици други деца в нужда", написа Йозил в социалните мрежи.

