Футболисти са били в линейката, която се преобърна в Пловдив

Футболисти на Марица (Милево) са били в линейката, която се обърна след катастрофа в Пловдив днес на кръстовището между бул. "Шести септември" и бул. "Цариградско шосе", съобщиха от клуба, цитирани от trafficnews.bg .

Марица Милево игра последния си мач за сезона срещу дубъла на Локомотив и победи с 2:0 у дома.

Нападателят Христо Стоянов получи удар в главата през второто полувреме, което наложи да бъде откаран с линейка в болница в Пловдив. Именно Стоянов отбеляза единият от головете, а Мартин Здравчев беше авторът на другото попадение.

На път обаче линейката претърпя пътен инцидент на кръстовище в Пловдив.

В линейката бе и съотборникът му Константин Петров, който бе сменен по-рано заради болки и придружи Стоянов.

За щастие след удара двамата футболисти не са пострадали и друга линейка все пак ги е транспортирала до болницата.

Там Христо Стоянов минава скенер, като първоначалните резултати са, че няма сериозно нараняване.

„Дойдох веднага, след като научих за инцидента. Честно казано, разминахме се с малкия дявол. Като видях катастрофата… сериозен удар е било. Момчетата ми казаха, че само са усетили как изведнъж все едно политат. Добре, че не са лежали вътре в линейката, а са били седнали, за да не пострадат още по-сериозно“, коментира старши треньорът Иван Кочев пред официалния сайт на Марица Милево.

