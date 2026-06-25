Футболистите на Славия запалиха свещи в памет на загиналите деца от школата

Снимка Фейсбук, Славия

Футболистите от представителния отбор на Славия и треньорския щаб посетиха църква в Банско. Там те запалиха свещи в памет на загиналите две малки деца от школата на клуба в трагичния инцидент край Ямбол.

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов вече съобщи, че клубът влиза в едномесечен траур заради трагедията, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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