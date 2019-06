Футболна звезда: Умирам, елате да се видим. Не ме е страх от смъртта, но ме е яд, че се разболях (видео)

В невероятна трагедия може да се превърне животът на бившия холандски национал Фернандо Риксен (на долния ред в средата), пише Блиц.

Той страда от Амиотрофична латерална склероза, след като завърши кариерата кариерата си през 2013 година, а лекарите са изчислили, че му остава живот до края на месеца. Риксен прие лошата новина мъжки и покани всички свои бивши съотборници да се сбогуват.

"Здравейте, състоянието ми се влошава. На 28 юни ще е последната ми нощ и искам да я направя незабравима. Надявам се скоро да дойдете и да се видим. Чувствам се все по-уморен и ме е яд, че се разболях. Но не ме е страх от смъртта", коментира бившият съотборник на Клуйверт, Ван Нистелрой, Зеедорф, Стам и компания.



Риксен вече прескочи една негативна прогноза, че ще загуби битката за живота си през 2015 година, но сега нещата изглеждат неминуеми. Трагедията за семейството на Риксен става още по-сериозна, тъй като 5-годишната му дъщеря все още не знае, че дните на баща й са преброени.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU