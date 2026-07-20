Футболната легенда Кевин Кигън загуби битката с рака

Снимка уикипедия, Unknown author

Английската футболна легенда Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст.

През януари стана ясно, че той е диагностициран с рак. Преди около два месеца Кийгън съобщи, че е в четвърти стадий и не му остава много време живот.

„С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст“, ​​се казва в изявление на семейството на легендарния англичанин, пише Блиц.

„Кевин, двукратен носител на „Златната топка“, беше много обичан съпруг, баща и дядо. Семейството би искало да благодари на невероятния медицински екип на Кевин за цялата им подкрепа. Това е изключително труден момент и те искат лично пространство и уединение“, се казва още в изявлението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!