Футболни агитки опорочиха протеста във Варна: Хвърляха бомбички и димки

01.12.2025 / 20:39 2

Булфото

Футболни агитки опорочиха протеста срещу държавния бюдже във Варна с опити за конфронтации, скандирания като на футболен мач, димки и бомбички. След изявите им много от протестиращи се разотиваха.

Не случайно по време на протеста прозвучаха призиви от организаторите да не се правят провокации. В същото време обаче прозвуча и поощряване на агитките за това, че са се събрали обединени, което допълнително ги екзалтира.

 

1
0
MrBean (преди 30 минути)
Рейтинг: 201238 | Одобрение: -1622
Герберстките изпълнения нямат край! На всички протести има такива бандити подлоги на Шиши и Бойко!
1
0
kjk (преди 36 минути)
Рейтинг: 158784 | Одобрение: 17464
Наложете им глоби на агитките!!!;)Ухилен:devil:

