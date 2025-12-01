Футболни агитки опорочиха протеста във Варна: Хвърляха бомбички и димки

Булфото

Футболни агитки опорочиха протеста срещу държавния бюдже във Варна с опити за конфронтации, скандирания като на футболен мач, димки и бомбички. След изявите им много от протестиращи се разотиваха.



Не случайно по време на протеста прозвучаха призиви от организаторите да не се правят провокации. В същото време обаче прозвуча и поощряване на агитките за това, че са се събрали обединени, което допълнително ги екзалтира.

