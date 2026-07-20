Футболните национали се изкачиха нагоре в световната ранглиста

Снимка БФС

Националният отбор на Испания, който в неделя стана световен шампион, логично се изкачи на първо място в ранглистата на ФИФА. „Ла Фурия“ вече има 1995.88 точки и изпревари съперника си от финала Аржентина, който заема втората позиция с 1970.37 точки.

Другите полуфиналисти – Франция и Англия, запазват съответно третото и четвъртото място. В Топ 10 следват Бразилия, Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико, пише Блиц.

Националният отбор на България се изкачи с две позиции и вече заема 85-о място в класацията с 1271.68 точки. „Лъвовете“ изпревариха Нова Зеландия и Хаити, които участваха на Световното първенство, но не успяха да се представят убедително и загубиха позиции.

Редактор "Екип на Петел",

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