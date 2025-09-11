Футболните среди в Благоевград потънаха в скръб
Пиксабей
С дълбоко прискърбие ФК "Пирин“ обявява, че вчера ни е напуснал скъп колега и приятел — Петър Мойнов. Той бе неизменна част от клуба в продължение на много години, отдаден на работата си, безброй пъти зад камерата, за да съхрани духа, страстта и сърцето на "Пирин“.
"Ние няма да го забравим — във всеки кадър, във всяко видео, вълнението на трибуните и спокойствието на тренировъчните терени — всичко това носи отпечатъка му. Приемете нашите най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на Петър. Почивай в мир, приятелю. Твоят труд и отдаденост винаги ще останат част от историята на ПФК "Пирин“", допълват от тима.
Погребението ще се състои утре, петък, от 11:00 на Старите гробища.
