Футболните среди в Благоевград потънаха в скръб

С дълбоко прискърбие ФК "Пирин“ обявява, че вчера ни е напуснал скъп колега и приятел — Петър Мойнов. Той бе неизменна част от клуба в продължение на много години, отдаден на работата си, безброй пъти зад камерата, за да съхрани духа, страстта и сърцето на "Пирин“.



"Ние няма да го забравим — във всеки кадър, във всяко видео, вълнението на трибуните и спокойствието на тренировъчните терени — всичко това носи отпечатъка му. Приемете нашите най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на Петър. Почивай в мир, приятелю. Твоят труд и отдаденост винаги ще останат част от историята на ПФК "Пирин“", допълват от тима.



Погребението ще се състои утре, петък, от 11:00 на Старите гробища.

