Футболният Спартак ще си сътрудничи с два спортни клуба

Футболен клуб Спартак подписа споразумения за сътрудничество с два спортни клуба – Спортен клуб по бокс „Спартак Варна“ и Клуб по плувни спортове „Спартак Варна“. Това обявиха от ръководството на "соколите".

Основната цел на тези партньорства е да се поставят основи на по-тясно взаимодействие между спортовете, да се развива марката „Спартак Варна“ и да се създаде устойчива среда за разширяване на спортното семейство под името „Спартак“, допълват още оттам.

Предстоят разговори и с други спортове, като следващата логична стъпка е създаването на ОСК „Спартак Варна“ – Обединени спортни клубове „Спартак Варна“.

Това е ясен знак, че „Спартак Варна“ не е просто футболен клуб, а символ на спорта в града и неизменна част от историята и бъдещето на Варна, обявиха от ръководството на "соколите".

