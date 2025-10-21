Г-н Манолов, пенсията не е милостиня, спрете ли пенсиите на работещите пенсионери, няма да има кой да работи

Кадър БНТ

Силен коментар на Антония Коцева в Банкер.бг за предложението на лидера на Подкрепа Димитър Манолов работещите пенсионери да не взимат пенсия.

Ето част от него:

Синдикалистът изглежда забравя, че пенсията не е милостиня и подаяние, а право, което се полага на хората, съгласно строга система, включваща възраст и години трудов стаж. Друг проблем е и реалността в България, в която хиляди хора работят не от скука, а от нужда.

Манолов уточни, че позицията му е принципна, а не предложение за законова промяна. Но дори като принцип тя звучи твърде откъсната от ежедневието на повечето пенсионери.

В страна, където средната пенсия все още не достига прага на издръжката на живот, е трудно да се говори за „заместващ доход“. За мнозина у нас пенсията е средство за оцеляване, а не за достойно съществуване. Според данни на Евростат за 2024 г., 26% от българските пенсионери живеят в риск от бедност, като по този показател сме на пето място в Европейския съюз.

Към края на 2024-та в България са работили 225 788 пенсионери, а към август 2025-та броят им доближава 300 000 души, или близо 18% от всички пенсионирани. Очевидно става въпрос за тенденция, която се задълбочава.

Не бива да се пренебрегва и демографската криза. Хиляди учители, лекари, шофьори, инженери… остават на работа не защото искат „втора заплата“, а защото няма кой да ги замести. Други пенсионери продължават да работят, докато могат, за да свържат двата края.

Няма никаква икономическа, нито социална логика, пенсионерите, които се чувстват достатъчно енергични да работят, да бъдат лишавани от заслужен доход. Изказването на Манолов обаче поставя друг важен въпрос, а именно: Кога държавата ще осигури на хората, приключили трудовия си път, адекватни доходи, че да не се налага да работят, докато могат да стоят на краката си?

