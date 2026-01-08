ГДБОП: Фалшивото евро се познава по гладката и лъскава хартия, липса на релеф

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) отправи препоръки към граждани и търговци за разпознаване на фалшиви банкноти, като предупреди за повишен риск от опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци. Рискът е особено висок в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България, предаде Дунав мост.



От сектор „Фалшификации“ към ГДБОП съветват гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции. Най-често фалшификати се разпространяват при улична търговия и плащания „на ръка“, посочват експертите.



При попадане на съмнителна банкнота граждани, служители или търговци трябва незабавно да я предадат на компетентните органи – в най-близкото районно управление на МВР, в банков офис или да сигнализират на телефон 112, като предоставят максимална информация за начина, по който са получили паричния знак.



По данни на ГДБОП най-висок остава рискът от прокарване на неистински банкноти с номинал 50 лева, които са били най-често срещаният фалшификат през 2025 година. Внимание се изисква и при евробанкноти с номинали 20, 50, 100, 200 и 500 евро.



Експертите посочват и основните признаци, по които фалшификатите могат да бъдат разпознати – гладка или лъскава хартия, липса на релеф, холограма без движение и размазани водни знаци. Като основен ориентир се препоръчва принципът на Европейската централна банка „Пипни, погледни, наклони“, тъй като истинската евробанкнота има специфично усещане, видими защитни елементи и реагира при накланяне.



От ГДБОП препоръчват на търговците по възможност да се снабдят с устройства за проверка на истинността на банкнотите, за да се ограничат опитите за въвеждане на фалшиви пари в обращение.

