ГДБОП: Първата измама за превалутиране в евро идва от Азия

Бъдете изключително внимателни с всеки онлайн контакт, в който става въпрос за превалутниране на сметки от левове в евро, защото в повечето случаи става въпрос за измама. Това посъветва хората комисар Владимир Димитров от дирекция „Киберсигурност” към ГДБОП. Той посъветва също редовно да сменяме паролите си.

На пресконференция Димитров изнесе подробности за първата известна онлайн измама, свързана с въвеждането на еврото. Жертвата е била потърсена чрез криптирано чат приложение, а измамниците са представили за хора от поддръжката на популярно приложение за онлайн разплащания. Те я стресирали, че трябва обърне вложената там сума в евро, след което успели да превземат нейното приложение и да я ощетят с около 10 000 лева.

Всички следи водят към азиатска държава, каза също комисар Владимир Димитров.

