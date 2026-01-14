ГДБОП арестува русенец, разпространявал неприлични материали с деца

Снимка: МВР

Служители на ГДБОП са задържали мъж за притежание и многократно разпространение на неприлични материали с непълнолетни.

Събрани са доказателства, че в иззетите електронни устройства се съдържат файлове с изображения и видеоматериали на лица, ненавършили 18 години. По данни на разследващите те са били разпространявани в продължение на около 1 година чрез популярно онлайн приложение, използвано от тийнейджъри, посочва Дарик. Файловете са изпращани от личния акаунт на задържания до ограничен кръг потребители.

Полицейската операция е проведена на 12 януари в Русе, като са претърсени два адреса. Оттам са иззети електронни устройства, в които са открити стотици материали, свързани с детска сексуална експлоатация.

Задържаният е привлечен като обвиняем по образуваното разследване, което се води под надзора на Районна прокуратура - Русе.

