ГДБОП арестува русенец, разпространявал неприлични материали с деца

14.01.2026 / 17:22 1

Снимка: МВР

Служители на ГДБОП са задържали мъж за притежание и многократно разпространение на неприлични материали с непълнолетни.

Събрани са доказателства, че в иззетите електронни устройства се съдържат файлове с изображения и видеоматериали на лица, ненавършили 18 години. По данни на разследващите те са били разпространявани в продължение на около 1 година чрез популярно онлайн приложение, използвано от тийнейджъри, посочва Дарик. Файловете са изпращани от личния акаунт на задържания до ограничен кръг потребители.

Полицейската операция е проведена на 12 януари в Русе, като са претърсени два адреса. Оттам са иззети електронни устройства, в които са открити стотици материали, свързани с детска сексуална експлоатация.

Задържаният е привлечен като обвиняем по образуваното разследване, което се води под надзора на Районна прокуратура - Русе.

robotron2000 (преди 37 минути)
Рейтинг: 55067 | Одобрение: 1662
не са научихте че в нета няма анонимност! Целувка

