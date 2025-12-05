ГДБОП и ДАНС с акции в Пловдив, Русе и Добрич

снимка,архив: МВР

ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура, научи "По света и у нас".

В четвъртък сутринта служители на двете агенции са влезли едновременно в над 40 офиси на фирми и частни адреси в София и страната. Акции е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове.

Има задържани лица и големи суми пари и документи, допълва БНТ.

По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, твърдят запознати с разследването.

