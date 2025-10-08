Снимки: МВР

ГДБОП неутрализира престъпна група за трафик на мигранти през България. Българските власти, подкрепени от ЕВРОПОЛ, неутрализираха дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Южна Европа, съобщават от МВР.

Работата по случая била започната от отдел “Трансгранична организирана престъпност” на ГДБОП. Специализираната полицейска операция е проведена вчера на територията на областите София, Стара Загора, и Враца. В акцията са се включили и служители на партньорски структури за борба с организираната престъпност от Румъния, Гърция, Молдова, както и на ЕВРОПОЛ.

Операцията по линия нелегална миграция е реализирана в рамките на регионална оперативна целева група (OTF ITER), създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна страна. В хода й са арестувани седем трафиканти, единият от които на високо ниво в йерархията на международния трафик. Задържани са шестима българи и един гражданин на Сирия.

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура - Русе по образувано през 2024 година досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 280 и чл. 281 във връзка с чл. 321 от НК.

На шестима от задържаните - петима българи и сирийския гражданин - са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

При извършените действия по разследването са претърсени 11 имота и три автомобила. Иззети са 13 мобилни телефона, сим карти, договори за наем на автомобили, записни заповеди и други документи, относими към извършваната престъпната дейност, както и фалшиви банкноти с номинал 200 евро. В качеството на свидетели са разпитани 10 души. Работата по случая продължава.

