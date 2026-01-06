ГДБОП откри наркотик за 180 хиляди лева в праговете на автомобил

снимка: МВР

26 пакета марихуана са открити в праговете на автомобил при специализирана полицейска операция на ГДБОП. Пакетите с марихуана са открити в два тайника, монтирани в праговете на лек автомобил. Установеното чисто тегло на тревната маса е малко над 9 килограма, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Превозното средство е управлявано от 29-годишен български гражданин. Той е задържан, а впоследствие е обвинен за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество в особено големи размери. Стойността на иззетото количество възлиза на 180 000 лева.

Наркотичното вещество е предназначено за трафик към Турция през Гърция. Извършени са претърсвания на адреси.

Полицейската операция на антимафиотите е проведена на 3 януари и е осъществена със съдействието на служители на ГД „Гранична полиция“ за спиране на автомобила в района на Момчилград, преди напускането на територията на страната, в посока ГКПП „Маказа“. В акцията участват и служители на ДАНС. Информация по случая предоставиха на брифинг в Кърджали днес Атанас Куртов, началник на отдела на ГДБОП за Южна България, Желязко Стефанов, и.ф. окръжен прокурор и Дафин Каменов, зам.-окръжен прокурор.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а от НК, работата по разследването продължава.

