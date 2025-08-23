ГДБОП предупреди за измами с еврото

Снимка Пресцентър МВР

Полицията отправи ясно послание към всички българи.

От дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП не изключват възможността за нови опити за измами, свързани с въвеждането на еврото в България. Експертите от полицията призоваха гражданите да проявяват повишено внимание при получаване на имейли или съобщения за достъп до онлайн банкиране.

"Не изключваме възможността да продължат тези измамници от азиатски държави най-вече да таргетират български жертви. Точно затова апелираме към гражданите да са изключително внимателни," заяви старши комисар Владимир Димитров от ГДБОП.

Според експерта по киберпрестъпления голяма част от съобщенията, свързани с финансови разплащания и превалутиране към евро, са измамни. Мошениците се опитват да стресират жертвите с твърдения, че ще загубят парите си или че банковите им приложения ще бъдат блокирани.

Как работят измамниците

Престъпниците използват заплахи, че ще бъде потърсена наказателна отговорност от потърпевшите, ако не предприемат определени действия, например от някоя банкова европейска институция. "Точно това е типичен похват за фишинг съобщения," обясни комисар Димитров.

От ГДБОП вече е получен сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото, при която българка е загубила десет хиляди лева чрез измама с приложение за криптиране на комуникация.

Какво трябва да знаем

Министерството на вътрешните работи напомня, че превалутирането на левове в евро ще се извършва само от Българската народна банка, търговските банки и "Български пощи". Всички други съобщения по имейл, чат приложения, социални мрежи или есемеси са измама.

Експертите съветват гражданите да проверяват информацията само от официални източници, да не отварят съмнителни линкове и да не споделят лични данни с непознати, пише dunavmost.com.

