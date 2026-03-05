ГДБОП разби банда за трафик на хора в София

Снимка ГДБОП

Голям удар на ГДБОП в столицата.

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализира организирана престъпна група, занимавала се с набиране и предоставяне на сексуални услуги. При мащабна специализирана операция, проведена на 4 март 2026 година, са арестувани осем души и са конфискувани шест автомобила.

Според официалната информация от разследващите органи, мрежата е оперирала на територията на цялата страна от октомври 2018 година. Нейната основна цел е била да набира, транспортира и укрива лица, като ги склонява към развратни действия. В някои от случаите това се е случвало чрез използване на сила.

"ГДБОП пресече дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел", посочват от дирекцията в официалното си съобщение.

От там допълват, че мрежата е осигурявала предоставянето на платени сексуални услуги както в границите на България, така и в чужбина.

В хода на операцията служителите на реда са извършили общо 25 лични обиска и претърсвания на различни жилища и моторни превозни средства. Освен шестте леки автомобила, пряко използвани за престъпната дейност, са иззети мобилни апарати, сим карти, значителни парични суми и документация, имаща отношение към случая.

Разпитани са над десет свидетели, включително пред съдия. Назначени са съответните експертизи и са изискани справки от мобилните оператори. Успоредно с основното досъдебно производство, правоохранителните органи водят и финансово разследване за изпиране на пари, придобити от незаконната дейност на групата, пише dunavmost.com.

