ГДБОП разби една от най-големите групи за трафик на мигранти в България

Снимка ГДБОП

На 16 юни служители на Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) проведоха съвместна специализирана операция срещу нелегалната миграция и организирана престъпна група, занимаваща се с трафик на хора. Акцията е осъществена под надзора на Софийската градска прокуратура.

В рамките на операцията са задържани общо 23 души – български и чужди граждани. Извършени са претърсвания на 11 адреса в София, Перник, Айтос и Стара Загора.

При обиските разследващите са открили злато и над 100 инвестиционни златни монети, повече от 8000 евро в брой, наркотични вещества, газов пистолет, множество мобилни телефони и документи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност.

До момента обвинения са повдигнати на осем от задържаните лица. Работата по случая продължава.

Мащабна спецоперация в София, Стара Загора, Перник и Айтос доведе до разбиването на организирана престъпна група за незаконен трафик на мигранти, действала в България от август 2025 г. Това стана ясно на съвместен брифинг на прокуратурата, ГД "Гранична полиция", ГДБОП и ДАНС.

В брифинга участваха Десислава Петрова - заместник градски прокурор на СГП, главен комисар Антон Златанов - директор на ГДГП, старши комисар Дарин Костов - заместник директорът на ГДБОП и Александър Еленков - директор на дирекция "Миграционни процеси" – ДАНС.

Заместник градският прокурор Десислава Петрова съобщи, че акцията е реализирана на 16 юни след продължително разследване, започнало през ноември 2025 г. по данни, предоставени от Държавна агенция "Национална сигурност".

До момента обвинения са повдигнати на осем души, сред които и предполагаемият ръководител на престъпната схема. Четирима от обвиняемите са сирийски граждани с предоставен хуманитарен статут в България, включително соченият за лидер на групата. Останалите са български граждани.

От прокуратурата обявиха, че ще поискат от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража" – за всички обвиняеми.

По думите на директора на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов става въпрос за една от най-големите групи за трафик на мигранти, разкрити през последните години. В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на десетки адреси в страната. Първоначално са задържани 23 души, като част от тях впоследствие са привлечени като свидетели по делото.

При обиските на един от адресите разследващите са открили 104 златни кюлчета с различно тегло. По предварителни оценки стойността на намереното злато възлиза на сума от над сто хиляди евро, пише Блиц.

Според събраните до момента данни престъпната структура е функционирала по ясно разпределена схема. Отделни участници са отговаряли за връзките с каналджийски мрежи в съседни държави, други са осигурявали шофьори, автомобили и логистика за придвижването на мигрантите.

Разследващите посочват, че групата е действала по различен модел от този на повечето подобни канали. Вместо мигрантите да бъдат транспортирани незабавно към крайната си дестинация, те са били настанявани за няколко дни на различни адреси в страната. Едва след това е организирано последващото им прехвърляне. За преминаването през канала са били събирани суми между 5000 и 10 000 евро на човек.

От ГДБОП допълниха, че част от участниците в групата са били познати на службите и в миналото. Заместник-директорът на дирекцията старши комисар Дарин Костов заяви, че организацията е използвала и принудителни методи спрямо мигранти. По негови данни в предходни периоди чужденци са били държани против волята им в райони около София, докато от техните близки са били изисквани допълнителни плащания.

Установено е също, че някои от членовете на групата вече са били осъждани за сходна престъпна дейност и са изтърпявали ефективни присъди, но впоследствие отново са се включили в незаконни схеми.

По време на брифинга Антон Златанов представи и актуални данни за миграционния натиск към България. По информация на „Гранична полиция“ от началото на годината са задържани 944 нелегални мигранти, докато през същия период на 2023 г. техният брой е бил близо 3700 души.

Значителен спад се отчита и при опитите за незаконно преминаване на границата. За първите шест месеца на годината на територията на страната не са били допуснати около 3600 души, докато през същия период на 2023 г. този показател е достигал приблизително 56 000 души.

Директорът на дирекция "Миграционни процеси" в ДАНС Александър Еленков подчерта, че резултатите са следствие от добрата координация между службите и прокуратурата. По думите му през последните години институциите работят в тясно сътрудничество, което води както до ограничаване на мигрантския натиск, така и до разкриването и неутрализирането на организирани престъпни мрежи, занимаващи се с трафик на хора.

Редактор "Екип на Петел",

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