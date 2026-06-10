ГДБОП разби група за инвестиционни измами в София: 5-ма арестувани

Снимки: ГДБОП

Специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е неутрализирала престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани. При акцията в София са задържани петима души, а от няколко адреса са иззети компютри, мобилни устройства и документи.

Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП са провели специализирана операция срещу организирана престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани чрез колцентър, базиран в София.

От Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ съобщиха, че акцията е реализирана на 4 юни 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 212а и чл. 321 от Наказателния кодекс – за компютърна измама и участие в организирана престъпна група.

Според събраните до момента доказателства участниците в схемата убеждавали свои жертви да инвестират средства чрез платформа, рекламирана като надежден инвестиционен посредник. На клиентите били обещавани висока възвращаемост и значително увеличаване на приходите за кратък период от време.

Снимки: ГДБОП

Разследването е установило, че обещаните печалби не са били реализирани, а потърпевшите не са успявали да възстановят дори първоначално вложените от тях средства.

При операцията киберполицаите са задържали петима души – български и чуждестранни граждани. Извършени са претърсвания в административната сграда, където е функционирал колцентърът, както и на още два частни адреса.

От обектите са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и други вещи, имащи отношение към разследването.

Работата по случая продължава под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!