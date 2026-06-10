ГДБОП разби група за инвестиционни измами в София: 5-ма арестувани
Снимки: ГДБОП
Специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е неутрализирала престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани. При акцията в София са задържани петима души, а от няколко адреса са иззети компютри, мобилни устройства и документи.
Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП са провели специализирана операция срещу организирана престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани чрез колцентър, базиран в София.
От Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ съобщиха, че акцията е реализирана на 4 юни 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 212а и чл. 321 от Наказателния кодекс – за компютърна измама и участие в организирана престъпна група.
Според събраните до момента доказателства участниците в схемата убеждавали свои жертви да инвестират средства чрез платформа, рекламирана като надежден инвестиционен посредник. На клиентите били обещавани висока възвращаемост и значително увеличаване на приходите за кратък период от време.
Снимки: ГДБОП
Разследването е установило, че обещаните печалби не са били реализирани, а потърпевшите не са успявали да възстановят дори първоначално вложените от тях средства.
При операцията киберполицаите са задържали петима души – български и чуждестранни граждани. Извършени са претърсвания в административната сграда, където е функционирал колцентърът, както и на още два частни адреса.
От обектите са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и други вещи, имащи отношение към разследването.
Работата по случая продължава под ръководството на Софийската градска прокуратура.
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