ГДБОП разби наркогрупа, изнасяла за Гърция. Лидерът я контролирал от затвора в Благоевград

снимка: МВР

ГДБОП провежда специализирана полицейска операция срещу престъпна група за международен наркотрафик и наркоразпространение на територията на областите Благоевград и Кюстендил, съобщават от МВР.

В хода на акцията е арестуван мъж, идентифициран като куриера на групата. Той е задържан непосредствено преди ГКПП “Кулата”, малко след 3 часа тази сутрин, при опит да изнесе над половин килограм наркотично вещество (бруто тегло 0,530 кг), което на направен полеви тест реагира на хероин.

Акцията се реализира под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград по образувано досъдебно производство срещу престъпна група за международен трафик на наркотични вещества - предимно кокаин и хероин, от Република България към Република Гърция, както и за разпространение на наркотични вещества в двете области - престъпления по чл. 321, чл. 242 и чл. 354а от НК.

Установено е, че лидерът на престъпната група осъществява контрол над дейността й от ареста в Благоевград. Към момента той, както и член на организацията, изтърпяват присъда „лишаване от свобода“ за друго престъпление.

При проведените над 10 действия по разследването се извършват лични обиски и претърсвания на адреси и автомобили.

По делото са извършени множество процесуални действия - разпити на свидетели, изискана е информация от мобилни оператори по законоустановения ред, както и са събрани доказателства относно местоположението и имотите, ползвани от лицата, чиято дейност е предмет на разследване.

