ГДБОП разбиха две престъпни групи във Варна след сделки с кокаин

снимка: ГДБОП

При спецоперации на антимафиотите във Варна са арестувани 7 души за разпространение на наркотични вещества, съобщават от ГДБОП.

Трима мъже са задържани на 8 юли - двама при сделка с кокаин и техен съучастник, за който са събрани доказателства, че съхранява в жилището си наркотичните вещества на дилъра.

При извършените лични обиски и претърсвания на жилищата и автомобилите им от депото са иззети 223 гр. кокаин в различни по тегло пресовки и найлонови пликчета, а от разпространителя - 9,32 грама и 1,85 грама подготвени за продажба. Открити са също парична сума от 900 евро, както и електронна везна със следи от кокаин и мобилни телефони.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.

Привлечени като обвиняеми за държане и разпространение на наркотични вещества са двама души, като задържането им е удължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Друга престъпна група е неутрализирана по-рано.

При полицейска акция на 29 юни са задържани четирима мъже – двама в момент на сделка с кокаин (дилър и клиент) и двама съпричастни с разследваната дейност (организатор на групата и негов сътрудник).

При обиските и претърсванията на жилищата и управляваните от тях автомобили са открити над 227 гр. кокаин, 46 броя боеприпаси от различни модели и калибъри, приблизително 95 000 евро и 3 броя везни със следи от кокаин, мобилни телефони.

На три от лицата е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Административния съд във Варна.

Двама са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 321, ал. 6, 354а ал. 2, а един и по чл. 339, ал. 1 от НК – за държане и разпространение на наркотични вещества и боеприпаси без надлежно разрешително.

Редактор "Екип на Петел",

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