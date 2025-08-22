реклама

ГДБОП разкри първа измама с превалутирането заради еврото

22.08.2025 / 14:29 0

снимка: МВР

ГДБОП разкри първа измама, свързана с въвеждането на еврото.

По информация на БНР жена е подала сигнал, че е била измамена в онлайн платформа, че средствата ѝ ще бъдат превалутирани и е изгубила пари.

Очаква се в 15 часа от главната дирекция да дадат повече подробности.

 

