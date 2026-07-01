ГДБОП разкри високотехнологична фабрика за нелегални цигари и арестува 9 души

Стопкадър бТВ

Удар срещу незаконното производство на цигари. ГДБОП разкри нелегална, но високо технологична фабрика в град Мизия. Има и задържани.

„Днес се проведе специализирана полицейска операция съвместно с полските служби и ОЛАФ. В рамките на операцията беше извършена реализация в Мизия, където в едно от халетата беше открита високотехнологична фабрика за производство на цигари“, обясни заместник-директора на ГДБОП, старши комисар Дарин Костов.

„Интересното в случая е, че този път, благодарение на бързите действия на колегите, успяхме да задържим и работниците, които се опитваха да напуснат страната“, посочи той.

По думите му един от тях се издирва от 2022 година. „Издирването му е във връзка със същата дейност - участие в работата на друга нелегална фабрика за производство на цигари“.

„Задържани са и два товарни автомобила, с които са били превозвани част от машините. Направена е шумоизолация, така че отвън не може да се разбере, че вътре се работи. Вътре има помещение, в което са живели работниците. Има и генератор за електрозахранване, тоест не се използва външно електричество“, коментира Костов.

Разследването продължава. Възможно е да има още задържани.

„Очакваме още арести, както и установяването на други превозни средства, издирвани на територията на страната. Вероятно през следващите дни, съвместно с прокуратурата, ще предоставим по-подробна информация“, каза Костов.

Към момента са задържани 9 души, а други лица се издирват, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!