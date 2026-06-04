ГДБОП разследва имейл със заплахи за взрив на Дунав мост

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Отдел "Киберпрестъпност" проверява италиански адрес, пратил фалшиви сигнали за бомби у нас

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" започна мащабно разследване след вълна от фалшиви електронни писма, заплашващи с взривове ключови обекти в страната. Анонимните съобщения, изпратени от италиански адрес, са получили редица медии у нас днес, 4 юни. Сред мишените е посочен ГКПП "Дунав мост" в Русе, както и няколко стратегически летища на територията на България. Киберполицаите вече работят по проследяването на цифровите следи на подателите, информира "Русе Медиа".

Абсурдни детайли в заплахата

Разследващите органи отчитат сериозни разминавания и географски абсурди в текстовете на получените писма. Като адрес на граничния съоръжение "Дунав мост" в Русе изпращачите са посочили централната градска улица "Княжеска" 9, което категорично показва липса на познаване на реалната инфраструктура.

Авторите на писмата са се обозначили с наименованието на терористичната групировка "Ислямска държава". В съобщенията се съдържат детайлни описания на взривните устройства и диверсионните действия, които уж трябва да бъдат извършени на стратегическите локации. Сигналът незабавно е препратен към дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП за извършване на спешен технически анализ.

Това е вторият мащабен случай на координирана дигитална атака в рамките на последните няколко дни. Само преди 48 часа по аналогичен модел бяха разпратени масови заплашителни съобщения за поставени мини в десетки детски градини и училища в Русе и цялата страна.

Службите за сигурност работят по версии за координиран опит за създаване на изкуствено напрежение и паника в обществото чрез използване на международни сървъри за анонимизиране. Активното разследване по установяване на извършителите продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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