ГДБОП с акция в Бургаско за злоупотреби във ВиК, свързани с областния председател на ДПС

снимка: МВР

ГДБОП провежда акция в Бургаско по досъдебно производство за злоупотреби във ВиК – Бургас, съобщиха източници.

По неофициална информация на bTV се извършват действия на адреси, свързани с областния председател на ДПС в Бургас - Христо Широков.

Акцията не е свързана с преписката на МВР – Кърджали, по която Широков беше задържан вчера.

По данни от разследването ГДБОП работи по досъдебно производство за злоупотреби във ВиК-Бургас. Именно проверката по това производство е довела разследващите до следите на Широков.

Операцията на антимафиотите продължава, като се извършват действия и в множество хотели в региона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!