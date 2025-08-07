реклама

ГДБОП с голям удар във Велико Търново

07.08.2025 / 17:13 0

снимка Булфото

Мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението се е провела рано тази сутрин във Велико Търново. Сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Енджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата.

От ГДБОП и прокуратурата към момента няма официална информация за операцията. Сигурно е обаче, че местната дирекция на МВР във Велико Търново не е била предварително уведомена за провеждането ѝ, предаде Нова тв.

 

