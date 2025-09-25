ГДБОП свали пиратски сайт

снимка: МВР

ГДБОП преустанови дейността на сайт, нарушаващ авторските права, съобщават от Министерство на вътрешните работи.

Експертите на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП преустановиха дейността на интернет страница, излъчвала неправомерно обекти на авторско право, без необходимото по закон съгласие от правоносителите. Специализираната операция на киберполицаите е проведена вчера на територията на област Пловдив. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Пловдив.

В хода на работата са установени създателят и администратор на сайта, начинът на финансирането на незаконната дейност, както и източниците на нелегално съдържание. При извършените действия по разследването са претърсени две жилища в област Пловдив и са иззети две компютърни конфигурации и сървър.

Мъж на 32 години е задържан за 24 часа, след което оставането му в ареста е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Привлечен е като обвиняем за това, че в периода от 26 май м.г. до 24 септември т.г., в условията на продължавано престъпление, чрез използване на компютърни конфигурации и сървър от интернет адрес е разпространявал и излъчвал 11 704 видеоматериала - филми, обекти на авторско право без необходимото по закон съгласие на вносителя на съответното право, което представлява престъпление по чл. 172а ал.1 вр. чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

